Мудрик: «Сейчас все в команде злые»

Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик поделился ожиданиями от матча 8 тура УПЛ с «Мариуполем» после обидного поражения от «Шерифа» в ЛЧ (0:2):

Думаю, надо больше психологически восстановиться после «Шерифа». Небольшой удар, урок был. Мы не зацикливаемся на этом – уже его перешагнули. Со всеми мыслями готовимся к «Мариуполю», а потом уже и к «Динамо».

Настрой боевой. Сейчас в команде все злые, хотят только побед после такой неприятной игры для нас. Хотим только победами не то что компенсировать, потому что наш путь, путь «Шахтера» – постоянно выигрывать».