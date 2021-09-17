Мудрик: «Сейчас все в команде злые»
Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик поделился ожиданиями от матча 8 тура УПЛ с «Мариуполем» после обидного поражения от «Шерифа» в ЛЧ (0:2):
«Ожидаем непростой игры, хороший соперник, хорошо играет. Неважно, кто на каком месте находится, на это смотреть вообще нельзя. Готовимся к тяжелой игре, будет хороший матч.
Думаю, надо больше психологически восстановиться после «Шерифа». Небольшой удар, урок был. Мы не зацикливаемся на этом – уже его перешагнули. Со всеми мыслями готовимся к «Мариуполю», а потом уже и к «Динамо».
Настрой боевой. Сейчас в команде все злые, хотят только побед после такой неприятной игры для нас. Хотим только победами не то что компенсировать, потому что наш путь, путь «Шахтера» – постоянно выигрывать».
«Горняки» сыграют с «Мариуполем» уже завтра, 18 сентября в 17:00. Целый ряд игроков дончан пропустит эту встречу.
Напомним, Анатолий Трубин восстановился после травмы и вернулся к тренировкам.
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