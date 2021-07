«Мы чемпионы, мать вашу!» Месси не забил в финале Копа Америка, но затем оторвался сполна

Лионель Месси с призом лучшему игроку Копа Америка-2021 / Фото - twitter.com/CopaAmerica

Сборная Аргентины обыграла Бразилию со счетом 1:0 в финале Копа Америка-2021. Единственный мяч в этой встрече с передачи Родриго Де Паула забил Анхель Ди Мария.

Однако сразу после матча все взоры всех камеры были устремлены не на них, а на Лионеля Месси. Только в 34 года легендарный нападающий впервые выиграл крупный турнир вместе с национальной сборной. С десятой попытки.

До этого у Лео вместе в небесно-голубой футболке был только титул победителя молодежного чемпионата мира-2005, а также Олимпийских игр-2008, но именно с национальной командой все форумы заканчивались провалами, горечью и слезами. В 2017-м году после поражения в финале Копа Америка от Чили и нереализованного пенальти в послематчевой серии Месси объявил о завершении карьеры в сборной, но спустя несколько месяцев одумался и вернулся. Он знал, что у него еще будет шанс.

Чемпионат мира-2018 закончился самым ранним вылетом за все время выступлений Месси за сборную – в 1/8 финала, – также не увенчался успехом и Кубок Америки-2019, но следующее континентальное первенство стало триумфальным.

Сам Месси в социальных сетях не сдерживал эмоций и выдал краткий, но очень емкий комментарий.

Но это было уже после всего. Еще на футбольном поле Месси, прежде чем написать эти слова, пережил настоящую гамму эмоций.

Итак, что же мы увидели сразу после финального свистка. Месси рухнул на газон и заплакал, а к нему устремились все партнеры – безусловно, они знали, как много для их капитана значит этот титул.

Официальный Instagram Копа Америка тоже выделил отдельно этот момент радости и слез одновременно.

Сразу после этого дошло и до подбрасываний вверх. Обычно после побед на крупных турнирах футболисты так делают с главным тренером, но здесь совсем другая история.

Внезапно радостную толпу аргентинцев разбавил грустный Неймар, который обнял своего бывшего одноклубника и давнего друга, очень тепло поздравив его с победой. Это немного странно после того, как сам Неймар послал в известном направлении всех своих соотечественников, которые в финале собирались болеть за Аргентину.

Кстати, именно Месси и Наймар были признаны лучшими игроками Копа Америка. Ну а как иначе? Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира (4+5), приняв участие в девяти из 12-ти голевых атак своей команды на турнире.

Помимо индивидуального приза именно Лео на правах капитана первым поднял и Кубок Америки.

В этот вечер плакал не только Месси. Его эмоции разделил и Лионель Скалони – тренер, который принес Аргентине первую победу на Копа Америка с 1993 года. Уже после награждения Месси провел стрим с женой и тремя своими сыновьями.

А уже после этого Месси пошел в настоящий загул в раздевалке. Танцы, брызги шампанского, довольный Агуэро – здесь было все.

messi won't let go of this trophy and it's the most wholesome thing in the world to me pic.twitter.com/J4YXLwV8DF