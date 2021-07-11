«Мы чемпионы, мать вашу!» Месси не забил в финале Копа Америка, но затем оторвался сполна
Сборная Аргентины обыграла Бразилию со счетом 1:0 в финале Копа Америка-2021. Единственный мяч в этой встрече с передачи Родриго Де Паула забил Анхель Ди Мария.
Однако сразу после матча все взоры всех камеры были устремлены не на них, а на Лионеля Месси. Только в 34 года легендарный нападающий впервые выиграл крупный турнир вместе с национальной сборной. С десятой попытки.
- У Месси очередной шанс выиграть что-то со сборной Аргентины. Девять предыдущих попыток оказались провальными
До этого у Лео вместе в небесно-голубой футболке был только титул победителя молодежного чемпионата мира-2005, а также Олимпийских игр-2008, но именно с национальной командой все форумы заканчивались провалами, горечью и слезами. В 2017-м году после поражения в финале Копа Америка от Чили и нереализованного пенальти в послематчевой серии Месси объявил о завершении карьеры в сборной, но спустя несколько месяцев одумался и вернулся. Он знал, что у него еще будет шанс.
Чемпионат мира-2018 закончился самым ранним вылетом за все время выступлений Месси за сборную – в 1/8 финала, – также не увенчался успехом и Кубок Америки-2019, но следующее континентальное первенство стало триумфальным.
Сам Месси в социальных сетях не сдерживал эмоций и выдал краткий, но очень емкий комментарий.
«Какое красивое безумие! Это потрясающе. Спасибо тебе, Господи!!!
Мы чемпионы, мать вашу!!! Вперед, бл*ть!»
Но это было уже после всего. Еще на футбольном поле Месси, прежде чем написать эти слова, пережил настоящую гамму эмоций.
Итак, что же мы увидели сразу после финального свистка. Месси рухнул на газон и заплакал, а к нему устремились все партнеры – безусловно, они знали, как много для их капитана значит этот титул.
MOMENTO CUMBRE— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
Pitazo final. Messi se quebranta. Argentina celebra #VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/PaJz0kf6Wd
Официальный Instagram Копа Америка тоже выделил отдельно этот момент радости и слез одновременно.
Сразу после этого дошло и до подбрасываний вверх. Обычно после побед на крупных турнирах футболисты так делают с главным тренером, но здесь совсем другая история.
Внезапно радостную толпу аргентинцев разбавил грустный Неймар, который обнял своего бывшего одноклубника и давнего друга, очень тепло поздравив его с победой. Это немного странно после того, как сам Неймар послал в известном направлении всех своих соотечественников, которые в финале собирались болеть за Аргентину.
RESPETO— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
Ney Leo #VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/9d5Ql6KBdV
Кстати, именно Месси и Наймар были признаны лучшими игроками Копа Америка. Ну а как иначе? Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира (4+5), приняв участие в девяти из 12-ти голевых атак своей команды на турнире.
HECHOS EL UNO AL OTRO #VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/w4YC21Dxei— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
Помимо индивидуального приза именно Лео на правах капитана первым поднял и Кубок Америки.
В этот вечер плакал не только Месси. Его эмоции разделил и Лионель Скалони – тренер, который принес Аргентине первую победу на Копа Америка с 1993 года. Уже после награждения Месси провел стрим с женой и тремя своими сыновьями.
А уже после этого Месси пошел в настоящий загул в раздевалке. Танцы, брызги шампанского, довольный Агуэро – здесь было все.
Messi chants in the dressing room— Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) July 11, 2021
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Наконец-то Месси сделал то, о чем он так долго мечтал. Но жить без мечты нельзя, и у Месси она снова появится. Чтобы окончательно подтвердить свой статус «наследника Марадоны» нужна победа на чемпионате мира, а он уже совсем близко, и Лео там сыграет. До встречи в 2022-м!
messi won't let go of this trophy and it's the most wholesome thing in the world to me pic.twitter.com/J4YXLwV8DF— andrɘa (@andreaxfc) July 11, 2021
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