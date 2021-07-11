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«Мы чемпионы, мать вашу!» Месси не забил в финале Копа Америка, но затем оторвался сполна

И плакал, и смеялся
Футбол В мире
16:22
«Мы чемпионы, мать вашу!» Месси не забил в финале Копа Америка, но затем оторвался сполна Послесловие
Лионель Месси с призом лучшему игроку Копа Америка-2021 / Фото - twitter.com/CopaAmerica

Сборная Аргентины обыграла Бразилию со счетом 1:0 в финале Копа Америка-2021. Единственный мяч в этой встрече с передачи Родриго Де Паула забил Анхель Ди Мария.

Однако сразу после матча все взоры всех камеры были устремлены не на них, а на Лионеля Месси. Только в 34 года легендарный нападающий впервые выиграл крупный турнир вместе с национальной сборной. С десятой попытки.

До этого у Лео вместе в небесно-голубой футболке был только титул победителя молодежного чемпионата мира-2005, а также Олимпийских игр-2008, но именно с национальной командой все форумы заканчивались провалами, горечью и слезами. В 2017-м году после поражения в финале Копа Америка от Чили и нереализованного пенальти в послематчевой серии Месси объявил о завершении карьеры в сборной, но спустя несколько месяцев одумался и вернулся. Он знал, что у него еще будет шанс.

Чемпионат мира-2018 закончился самым ранним вылетом за все время выступлений Месси за сборную – в 1/8 финала, – также не увенчался успехом и Кубок Америки-2019, но следующее континентальное первенство стало триумфальным.

Сам Месси в социальных сетях не сдерживал эмоций и выдал краткий, но очень емкий комментарий.

«Какое красивое безумие! Это потрясающе. Спасибо тебе, Господи!!!

Мы чемпионы, мать вашу!!! Вперед, бл*ть!»

Но это было уже после всего. Еще на футбольном поле Месси, прежде чем написать эти слова, пережил настоящую гамму эмоций.

Фото - twitter.com/CopaAmerica

Итак, что же мы увидели сразу после финального свистка. Месси рухнул на газон и заплакал, а к нему устремились все партнеры – безусловно, они знали, как много для их капитана значит этот титул.

Официальный Instagram Копа Америка тоже выделил отдельно этот момент радости и слез одновременно.

Сразу после этого дошло и до подбрасываний вверх. Обычно после побед на крупных турнирах футболисты так делают с главным тренером, но здесь совсем другая история.

Внезапно радостную толпу аргентинцев разбавил грустный Неймар, который обнял своего бывшего одноклубника и давнего друга, очень тепло поздравив его с победой. Это немного странно после того, как сам Неймар послал в известном направлении всех своих соотечественников, которые в финале собирались болеть за Аргентину.

Кстати, именно Месси и Наймар были признаны лучшими игроками Копа Америка. Ну а как иначе? Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира (4+5), приняв участие в девяти из 12-ти голевых атак своей команды на турнире.

Помимо индивидуального приза именно Лео на правах капитана первым поднял и Кубок Америки.

В этот вечер плакал не только Месси. Его эмоции разделил и Лионель Скалони – тренер, который принес Аргентине первую победу на Копа Америка с 1993 года. Уже после награждения Месси провел стрим с женой и тремя своими сыновьями.

А уже после этого Месси пошел в настоящий загул в раздевалке. Танцы, брызги шампанского, довольный Агуэро – здесь было все.

Наконец-то Месси сделал то, о чем он так долго мечтал. Но жить без мечты нельзя, и у Месси она снова появится. Чтобы окончательно подтвердить свой статус «наследника Марадоны» нужна победа на чемпионате мира, а он уже совсем близко, и Лео там сыграет. До встречи в 2022-м!

Александр Черненко
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Лионель Месси сборная Аргентины (футбол) Копа Америка сборная Бразилии (футбол)

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