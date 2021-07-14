«Динамо» хочет обменять троих игроков на Довбика
На Евро-2020 забил лишь один представитель УПЛ
Это был Артем Довбик
Артем Довбик / Фото: Динамо Киев от Шурика
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик стал единственным представителем УПЛ, который забил на Евро-2020.
Остальные голы сборной Украины забивали представители других чемпионатов (Ярмоленко и Зинченко – Англии, Яремчук – Бельгии).
Отметим, что больше всего голов на Евро-2020 забили представители чемпионата Италии – 37 футболистов.
Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).