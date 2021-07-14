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На Евро-2020 забил лишь один представитель УПЛ

Это был Артем Довбик
Футбол Евро-2020
16:51
На Евро-2020 забил лишь один представитель УПЛ
Артем Довбик / Фото: Динамо Киев от Шурика

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик стал единственным представителем УПЛ, который забил на Евро-2020.

Остальные голы сборной Украины забивали представители других чемпионатов (Ярмоленко и Зинченко – Англии, Яремчук – Бельгии).

Отметим, что больше всего голов на Евро-2020 забили представители чемпионата Италии – 37 футболистов.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).

Источник: Twitter Вадима Скичко Петр Приходько
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Теги

Артем Довбик СК Днепр-1

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