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«На порядок сильнее, быстрее и мощнее». Тренер «Ингульца» сравнил «Шахтер» при Каштру и Де Дзерби

Лавриненко высказался о поражении в стартовом матче сезона в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
08:00
«На порядок сильнее, быстрее и мощнее». Тренер «Ингульца» сравнил «Шахтер» при Каштру и Де Дзерби
Сергей Лавриненко / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко высказался по поводу поражения в матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (1:2).

В первую очередь хочу поздравить «Шахтер» с победой – ожидаемой и заслуженной. Думаю, что такой команде, как «Ингулец», еще рано равняться на наших грандов. У нас впереди будет еще много матчей, где мы сможем показывать более содержательную игру, а главное – результативную.

Мое мнение: если сравнивать «Шахтер», который был в мае, и этот, то сейчас он на порядок сильнее, быстрее, мощнее. Самое главное, что бросается в глаза – очень быстрая работа с мячом. «Шахтер» всегда отличался контролем, всегда доминировал, но этот контроль в большей степени был ради контроля.

Сейчас же каждую атаку соперник старался доводить до логического завершения – удара по воротам, прострела. «Шахтер» стал играть более остро. Вы видели, что в середине поля они по-футбольному нас провоцировали, ждали, чтобы мы растянули первую линию обороны, а дальше сразу шла проникающая передача – и нас разворачивали лицом к своим воротам.

Мы понимали, что так будет, и терпели. Смотрели игры с «Шальке» и «Ракувом», знали, что, если мы только чуть-чуть не будем успевать, нам придется тяжело. Надеялись на контратаку, но не получилось. В этом в большей степени заслуга «Шахтера».

У меня лично как тренера так сложилось: пять лет назад мы дебютировали в Премьер-лиге – дебютировал Фонсека. Сейчас дебютирует Де Дзерби. Такое стечение обстоятельств. Вряд ли мы могли рассчитывать на что-то большее.

На большее мог рассчитывать «Шахтер»: он создал достаточно моментов, чтобы их реализовывать. Где-то была наша удача, где-то вратарь хорошо сыграл, плюс сами игроки «Шахтера» в каких-то эпизодах на грани попадали во «вне игры». Ближе «Шахтер» был к тому, чтобы забить больше, чем мы к тому, чтобы сравнять.

Почему в старте не вышел Майкл Гопей? Я уже сказал, что он только три дня назад прилетел. Да, Майкл сыграл так, как должен нападающий. Но и «Шахтер», я вам скажу, поменял двух ключевых игроков. Ушли Алан Патрик и Педриньо – и игра пошла совсем по-другому. Мы понимали, что не зря эти футболисты на сегодня являются лидерами «Шахтера». Они в любой команде были бы суперлидерами.

Вышел Судаков – при всем уважении к нему, хороший, перспективный футболист, возможно, будущая звезда, но это не Алан Патрик и не Педриньо. Так что здесь не сила нашего Майкла, а в какой-то степени просто Де Дзерби дал отдохнуть своим лидерам.

Думаю, в борьбу «Динамо» и «Шахтера» вряд ли кто-то сможет вклиниться. Скажу лично свое мнение. Наверное, разделение в таблице будет такое: первые две команды, затем третья-четвертая, а потом все остальные – они плюс-минус одинакового уровня.

«Верес» сыграл с «Колосом» – далеко не яркая была игра. Вчера «Мариуполь» со «Львовом»… Матчи равных соперников. На мой взгляд, среди этих команд и будет идти основная борьба. А «Шахтер» и «Динамо» между собой будут бороться за первое место, за то, кто из них сильнее.

Также мнением по поводу матча поделился наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Сергей Лавриненко Шахтер Донецк Ингулец

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