Грозная команда Шевченко. Томори выбыл на неопределенный срок после встречи с «Дженоа»
«На волоске». Итальянская пресса не порадовала прогнозом на будущее Шевченко в «Дженоа»
Слухи отправляют украинца в отставку
14 января 14:01
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa
В матче 1/8 Кубка Италии «Дженоа» в овертаймах уступила «Милану» (1:3).
Итальянское издание Tuttomercato рассказало, как эта встреча повлияла на будущее Андрея Шевченко на посту главного тренера «грифонов»:
«Шевченко, которого вчера в Милане чествовала его бывшая публика, все равно остается на волоске от увольнения из «Дженоа». На скамейке удлинилась тень его возможного сменщика Бруно Лаббадии. Бывший тренер «Герты» сейчас имеет поул в гонке за место украинца. Но ближайшие часы станут решающими в ситуации.
Учитывая, что через несколько дней «Дженоа» играть на выезде против «Фиорентины» (17 января), не исключено, что нынешний тренер «грифонов» получит последний шанс».
По слухам, у «Дженоа» есть уже около четырех кандидатов на замену Шевченко.
Ранее стало известно, что конкурент в борьбе за выживание может лишить «грифонов» усиления, уведя экс-звезду МЮ.
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