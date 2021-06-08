Де Лигт вернулся в общую группу сборной Нидерландов перед матчем с Украиной
Началось. Звезда сборной Швеции заразился коронавирусом
Нападающий команды Андерссона, скорее всего, пропустит Евро-2020
Деян Кулусевски / Фото - Getty Images
Нападающий сборной Швеции Деян Кулусевски заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Dagens Nyheter, приводя слова главного тренера команды Янне Андерссона.
Футболист изолирован. Вероятнее всего, он будет исключен из заявки Швеции на Евро-2020.
Кулусевски рискует стать очередной потерей команды перед турниром. Из-за травмы не смог помочь «Тре крунер» форвард Златан Ибрагимович.
Ранее также сообщалось, что сборная Нидерландов лишилась полузащитника Донни ван де Бека.
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