«Барселона» ни разу не пробила в створ ворот «Баварии»
Нагельсманн: «Барселона» доставила нам трудности первые 7-8 минут»
Тренер доволен игрой «Баварии»
10:29
Фото: Marca
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал сайту UEFA победу над «Барселоной» (3:0) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Думаю, что команда играла очень хорошо – это ключевой момент. Также хорошо проявили себя в обороне. У нас были проблемы первые 7-8 минут – играли недостаточно храбро, но затем мы внесли некоторые коррективы. Всегда здорово не пропустить ни одного мяча. В таком случае есть хороший шанс на победу, принимая во внимание то, какие у нашей команды атакующие качества.
Я невероятно рад, что в команде есть Роберт Левандовски и Томас Мюллер. Рад работать со звездами мирового уровня».
«Барселона» ни разу за матч не пробила в створ ворот соперника.
Также каталонцы впервые за долгое время проиграли первый матч ЛЧ.
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