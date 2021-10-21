«Бавария» разгромила «Бенфику», забив 4 мяча за 15 минут
Нагельсманн не присутствовал на матче против «Бенфики» Яремчука из-за коронавируса
Без главного тренера «Бавария» разгромила соперника
14:14
Юлиан Нагельсманн / Фото - Eurosport
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.
34-летний специалист не присутствовал на матче группового этапа Лиги чемпионов против против «Бенфики» (4:0). Отмечается, что заболевание было выявлено, несмотря на полную вакцинацию.
В Мюнхен Нагельсманн полетит отдельно от команды. По прибытии тренер отправится на самоизоляцию.
Напомним, в параллельном матче группы «Барселона» минимально переиграла «Динамо» (1:0).
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