Нагельсманн не присутствовал на матче против «Бенфики» Яремчука из-за коронавируса

Без главного тренера «Бавария» разгромила соперника

Юлиан Нагельсманн / Фото - Eurosport

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

34-летний специалист не присутствовал на матче группового этапа Лиги чемпионов против против «Бенфики» (4:0). Отмечается, что заболевание было выявлено, несмотря на полную вакцинацию.

В Мюнхен Нагельсманн полетит отдельно от команды. По прибытии тренер отправится на самоизоляцию.

Напомним, в параллельном матче группы «Барселона» минимально переиграла «Динамо» (1:0).