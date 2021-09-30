У «Динамо» и «Шахтера» печальные шансы даже на третьи места в своих группах уже после 2-го тура ЛЧ
Нагельсманн предположил, какое место «Динамо» смогло бы занять в Бундеслиге
Киевляне не смогли навязать мюнхенцам равную борьбу
30 сентября 14:41
Юлиан Нагельсманн / фото - dynamo.kiev
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил игру «Динамо» в победном для мюнхенцев матче (5:0):
«Хорошо играли, много моментов создали. Все хорошо играли. Какое место «Динамо» заняло бы в чемпионате Германии? 10-е место в Бундеслиге.
«Динамо» ничем не удивило. Всё, что думали, как будет – так и произошло».
Мюнхенцы переиграли подопечных Луческу, нанеся почти в 4 раза больше ударов по воротам.
Открыли счет немцы за счет пенальти. Защитник «Динамо» Илья Забарный усомнился в целесообразности назначения 11-метрового удара в той ситуации.