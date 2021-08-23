Нагорняк: «Динамо» с Луческу на бровке обыграло бы «Ингулец»
Главный тренер сборной Украины U-19 Сергей Нагорняк поделился мыслями о турнирной борьбе в УПЛ после разгромной победы «Динамо» над «Десной» в матче пятого тура (4:0).
Интриги в матче «Динамо» – «Десна» не получилось, особенно – по счету. Действующий чемпион полностью переиграл своего визави. Да, можно вспомнить опасные моменты у ворот хозяев в первом тайме, но, думаю, если бы черниговцы и забили, матч все равно был бы за киевлянами, настрой у которых был сумасшедшим.
«Динамовцы» хорошо воспользовались своими шансами, и вопрос о победителе, был закрыт, по сути, после первых 45 минут. Возможно, счет 4:0 и слишком большой, но опять же, закономерность победы Динамо не вызывает сомнений.
Черниговцы вообще молодцы. Все знают об их финансовых проблемах, о кадровых потерях, тем не менее, команда в каждом матче старается, борется. В такой ситуации возглавлять турнирную таблицу, было сродни подвигу. Уверен, что и в будущем любому сопернику будет непросто с командой Александра Рябоконя.
Думаю, если бы Мирча Луческу присутствовал на бровке, то киевляне обыграли бы «Ингулец». Когда наставник полноценно вернется в строй, «Динамо» будет играть еще увереннее.
В принципе, в турнирной таблице все становится на свои места. «Динамо» и «Шахтер» наверху. Остальные под ними. Пока разочаровывает «Колос», а «Александрия» наоборот, приятно удивляет.
Напомним, в матче против «Десны» за «Динамо» дебютировали Денис Антюх и Илья Шкурин.
Комментарии 0