Наивысшей оценки в составе «Динамо» за матч с «Баварией» удостоился Цыганков

WhoScored четырем игрокам киевлян поставила оценку выше 7 баллов



Фото: Динамо Киев

Статистический портал WhoScored опубликовал оценки игрокам «Динамо» и «Баварии» (1:2) за матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



В составе «Динамо» наивысшую оценку получил отыгравший весь матч и отдавший голевую передачу вингер Виктор Цыганков – 7,4. Второй балл в команде удостоился игрок, забивший единственный мяч киевлян в Лиге чемпионов, Денис Гармаш – 7,3. Также рубеж между средним и хорошим матчем преодолели Николай Шапаренко – 7,2, и Сергей Сидорчук – 7,1.

Лучшим игроком в матче был назван Альфонсо Дэвис – 7,8. Также у Роберта Левандовски – 7,6, а у Кингсли Комана – 7,5 балла.

Отметим, что «Динамо» после матча «Барселона» – «Бенфика» потеряло все шансы на евровесну.



