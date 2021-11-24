Луческу: «Бенфика» и «Барселона» проигрывали «Баварии» с более крупным счетом, чем «Динамо»
Наивысшей оценки в составе «Динамо» за матч с «Баварией» удостоился Цыганков
WhoScored четырем игрокам киевлян поставила оценку выше 7 баллов
24 ноября 08:36
Фото: Динамо Киев
Статистический портал WhoScored опубликовал оценки игрокам «Динамо» и «Баварии» (1:2) за матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе «Динамо» наивысшую оценку получил отыгравший весь матч и отдавший голевую передачу вингер Виктор Цыганков – 7,4. Второй балл в команде удостоился игрок, забивший единственный мяч киевлян в Лиге чемпионов, Денис Гармаш – 7,3. Также рубеж между средним и хорошим матчем преодолели Николай Шапаренко – 7,2, и Сергей Сидорчук – 7,1.
Лучшим игроком в матче был назван Альфонсо Дэвис – 7,8. Также у Роберта Левандовски – 7,6, а у Кингсли Комана – 7,5 балла.
Отметим, что «Динамо» после матча «Барселона» – «Бенфика» потеряло все шансы на евровесну.