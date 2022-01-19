Первый спарринг «Черноморца» при Григорчуке длился 120 минут и завершился победой
Нападающий «Черноморца»: «Команда практически на 70-80% новая»
Одесситы победили в первом спарринге на сборах. Один из мячей забил Юсов
Фото - ФК Черноморец
Нападающий «Черноморца» Дмитрий Юсов прокомментировал в эфире Футбол NEWS победу в первом контрольном матче на сборах против «Лехии» (2:0).
Команда практически на 70-80% новая, поэтому сейчас важно притереться друг к другу, понять требования тренерского штаба. От игры к игре необходимо набирать кондиции и получать хорошие ощущения на поле.
Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением об аренде «Черноморцем» Назария Русина.
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