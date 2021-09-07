«Наполи» в концовке добыл победу над «Дженоа»
«Наполи» успешно оспорил дисквалификацию форварда. Он сможет сыграть с «Ювентусом»
Осимхен отбыл лишь один матча штрафа
7 сентября 22:43
Фото: Наполи
«Наполи» успешно оспорил дисквалификацию форварда Виктора Осимхена.
Он был удален с поля в 1-м туре в игре с «Венецией». Изначально, ему вынесли вердикт дисквалификации на два матча. Правда, «Наполи» успешно ее оспорил.
Таким образом, он пропустил матч 2 тура с «Дженоа», а в 3-м туре сможет принять участие. «Наполи» сыграет против «Ювентуса», сообщает Football Italia.
Игра состоится 11 сентября в 19:00.
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