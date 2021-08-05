Лига конференций. «Колос» сыграл вничью с «Шахтером» из Караганды. Как это было
Тренер карагандинского «Шахтера» ожидает сложной игры с «Колосом»
Украинскую команду не недооценивают
5 августа 12:31
Магомед Адиев / фото - dynamo.kiev
Главный тренер «Шахтера» из Караганды Магомед Адиев поделился с официальным сайтом клуба ожиданиями от квалификационного матча Лиги конференций против «Колоса»:
«Ожидаем очень сложную игру. Мы знаем соперника, смотрели их матчи, анализировали. Это довольно-таки неплохая команда, я думаю, соперник попытается использовать свои сильные стороны, мы приложим свои усилия, поэтому будет интересная и сложная игра. Есть уверенность в том, что наше противостояние будет определяющим в Астане».
Какие последние новости в команде? Все ли игроки прилетели?
«Сейчас, можно сказать, у нас позитивное настроение, потому что многие футболисты оправляются после травм. Хозин, Назаренко, Тошев — те игроки, которые были в лазарете, сейчас они вместе с нами. Понятно, что они еще не в тех кондициях, в которых мы их хотели бы видеть, но то, что они тренируются с командой - это уже хорошо».
Вы заявили на домашний матч «Астану Арену», с чем это связано?
«Конечно, мы хотели сыграть дома при своих болельщиках, но к сожалению, наш стадион не готов принимать матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций».
Игра состоится уже сегодня, 5 августа, на стадионе «Колоса» в Ковалевке в 21:00.
На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.
Напомним, вратарь «Колоса» также рассказал о предстоящем матче.
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