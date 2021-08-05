Тренер карагандинского «Шахтера» ожидает сложной игры с «Колосом»

Украинскую команду не недооценивают

Магомед Адиев / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Шахтера» из Караганды Магомед Адиев поделился с официальным сайтом клуба ожиданиями от квалификационного матча Лиги конференций против «Колоса»:

«Ожидаем очень сложную игру. Мы знаем соперника, смотрели их матчи, анализировали. Это довольно-таки неплохая команда, я думаю, соперник попытается использовать свои сильные стороны, мы приложим свои усилия, поэтому будет интересная и сложная игра. Есть уверенность в том, что наше противостояние будет определяющим в Астане».

Какие последние новости в команде? Все ли игроки прилетели?

«Сейчас, можно сказать, у нас позитивное настроение, потому что многие футболисты оправляются после травм. Хозин, Назаренко, Тошев — те игроки, которые были в лазарете, сейчас они вместе с нами. Понятно, что они еще не в тех кондициях, в которых мы их хотели бы видеть, но то, что они тренируются с командой - это уже хорошо».

Вы заявили на домашний матч «Астану Арену», с чем это связано?

«Конечно, мы хотели сыграть дома при своих болельщиках, но к сожалению, наш стадион не готов принимать матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций».

Игра состоится уже сегодня, 5 августа, на стадионе «Колоса» в Ковалевке в 21:00.

На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.

Напомним, вратарь «Колоса» также рассказал о предстоящем матче.