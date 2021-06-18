Зубков вряд ли сыграет против Австрии
Наставник сборной Австрии: «Нас ожидает финал с Украиной»
Фода доволен, что Арнаутович будет доступен в важнейшей игре
17:41
Франко Фода / Фото: kicker.de
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода на пресс-конференции после матча с командой Нидерландов (0:2) прокомментировал результат игры, а также высказался о предстоящей встрече с Украиной на Евро-2020:
В первом тайме мы создали слишком мало моментов, а наши нападающие легко теряли мяч. Во второй половине игры мы действовали намного лучше, но нам не хватало решительности. Надо проанализировать наши ошибки, а потом нас ждет финал с Украиной. И мы пойдем на нее. С Марко!
Напомним, что украинцы выиграли во втором туре у сборной Северной Македонии (2:1).
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