Наставник сборной Австрии: «Нас ожидает финал с Украиной»

Фода доволен, что Арнаутович будет доступен в важнейшей игре

Франко Фода / Фото: kicker.de

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода на пресс-конференции после матча с командой Нидерландов (0:2) прокомментировал результат игры, а также высказался о предстоящей встрече с Украиной на Евро-2020:



В первом тайме мы создали слишком мало моментов, а наши нападающие легко теряли мяч. Во второй половине игры мы действовали намного лучше, но нам не хватало решительности. Надо проанализировать наши ошибки, а потом нас ждет финал с Украиной. И мы пойдем на нее. С Марко!

Напомним, что украинцы выиграли во втором туре у сборной Северной Македонии (2:1).