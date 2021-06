Не только форма сборной Украины. Евро-2020 едва не начался с политического скандала вокруг Турции

Турецкие фанаты на матче Турция - Италия / Фото - twitter.com/anadoluagency

Вечером 11 июня наконец-то стартовал долгожданный чемпионат Европы по футболу-2020. В матче открытии Евро сборная Италии в Риме на «Стадио Олимпико» обыграла Турцию со счетом 3:0.

Еще до старта чемпионата украинские болельщики были взбудоражены скандалом вокруг формы национальной команды, озаботившись этим вопросом едва ли не больше, чем самой подготовкой сборной. Однако это далеко не единственный околополитический скандал на старте Евро-2020.

Уже после матча Турция – Италия организация FARE, которая занимается борьбой с расизмом и дискриминацией в футболе, сообщила о предотвращении провокации перед игрой. В частности, утром прямо на входе на «Олимпико» появился баннер с надписью «Турция не Европа». Его вывесили представители одной из итальянских ультраправых группировок.

At dawn yesterday morning, ahead of the opening #Euro2020 match #ITA #TUR an Italian far-right group displayed this banner at the entrance to the Stadio Olimpico.



Beware of far-right political interventions during the next month.



Football is about love, not hate pic.twitter.com/PY0mxR7RY3