Не только русские. На британском ТВ высмеяли форму сборной Украины – зрители возмутились в комментариях

Форма сборной Украины / Фото - УАФ

Матч четвертьфинала Евро-2020 между Англией и Украиной – сейчас тема №1 на британском телевидении.

В утреннем шоу «Доброе утро, Британия» в гостях у ведущей Кейт Гаррэвей появился посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он также участвовал в дискуссии по поводу матча, который сегодня, 3 июля, пройдет в Риме.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.



Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.



Follow all the action on @ITV https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL