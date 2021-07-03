Не только русские. На британском ТВ высмеяли форму сборной Украины – зрители возмутились в комментариях

Сравнение получилось очень некоректным и грубым

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Форма сборной Украины / Фото - УАФ

Матч четвертьфинала Евро-2020 между Англией и Украиной – сейчас тема №1 на британском телевидении.

В утреннем шоу «Доброе утро, Британия» в гостях у ведущей Кейт Гаррэвей появился посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он также участвовал в дискуссии по поводу матча, который сегодня, 3 июля, пройдет в Риме.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.



Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.



Follow all the action on @ITV https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL — Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021

Один эпизод этого шоу получился с очень горьким привкусом. Ведущая начала обсуждать форму сборной Украины, а точнее, ее домашний желтый вариант с контурами страны на груди. Видимо, Гаррэвей решила пошутить по этому поводу, но получилось очень некорректно и даже грубо. Видеофрагмент именно этого высказывания можно посмотреть здесь

«Я не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть, и она немного напоминает пятно. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она не слишком грязная».

Второй телеведущий засмеялся после этих слов, а Пристайко тоже улыбнулся, но реагировать не стал. После этого Гаррэвей решила бросить в сторону посла еще и провокационный вопрос в стиле российской пропаганды: не является ли решение разместить карту страны на футболке политическим. Пристайко ответил дипломатично, заявив, что это всего лишь желание объединить всю нацию во время крупного турнира, а не политический шаг. Также посол напомнил, что Крым, изображенный на карте, всем миром признан украинским.

Стоит отметить, что многие британцы в комментариях возмутились поведением ведущей и высказали свое негодование по поводу ее слов.

«Абсолютно ужасное и неуважительное интервью, комментарий о футболке был непрофессиональным и неуместным». «Не удивлюсь, если Украина потребует у Премьер-министра [Великобритании] извинений за комментарий, оскорбляющий Украину, ее команду и форму». «Пятно на футболке? Оскорбить посла и Украину за 30 секунд, Кейт! Нет!» «Люблю Кейт, но она была откровенно грубой с послом. «Пятно» на футболке? Это карта его страны! Шутка зашла слишком далеко, думаю!» «Что дальше, освистывание гимна Украины?» «Не знаю, хорошо ли видно, но в верхней части головы есть место для мозга. Его наличие очень важно, но пока там то, чем мой сын убирает с пола за щенком».

Напомним, ранее форма сборной Украины вызывала большое негодование в России.