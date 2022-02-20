«Шахтер» выиграл первое в истории «женское классико» с «Динамо»
Новичок «Шахтера» стал лучшим бомбардиром команды на зимних сборах
Нерес перешел к «горнякам» из «Аякса» в январе
Давид Нерес / Фото: ФК Шахтер
Лучшим бомбардиром «Шахтера» на зимних сборах стал новичок команды Давид Нерес.
Бразилец забил 4 мяча. На 2-м месте – Тете, у которого 3 мяча. По 2 мяча забили Михаил Мудрик и Жуниор Мораес.
Напомним, Нерес перешел в «Шахтер» зимой из «Аякса».
Всего «Шахтер» провел 7 товарищеских матчей на сборах, 4 из которых выиграл. Разница мячей – 13:6.
Напомним, в первом туре УПЛ после возобновления «Шахтер» сыграет с «Металлистом-1925», матч состоится 26-го февраля.
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