Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно

Владислав Калитвинцев / Фото: FootBoom

Спортивный директор «Десны» Вадим Мельник рассказал о ситуации с Владиславом Калитвинцевым, который перешел в «Александрию».

Понятное дело, что мы будем обращаться в инстанции, которые отвечают за эти вопросы. По-спортивному это тоже неправильно. «Александрия» должна была нас предупредить или спросить… Калитвинцев – не свободный агент и на основании чего они заключили с ним контракт, я не знаю.

– Вы уже подготовили какие-то официальные обращения по этому вопросу?

– Все документы уже готовы. Мы уже подготовили соответствующие письма, так что в ближайшее время и Влад, и «Александрия», и УАФ их получат. Есть специальный комитет, который занимается такими вопросами. Пусть решает. Понятное дело, что мы свои права будем защищать, потому что, в первую очередь, налицо явное неуважение к нашему клубу со стороны «Александрии».

Если каждый футболист на контракте захочет подписывать с кем-то новое соглашение, что это будет? Можете себе представить нашу реакцию, когда мы увидели в новостях презентацию нашего игрока в форме другого клуба. На основании чего? Пусть это будет на их совести. Мы себе не позволяем подписывать игроков, которые находятся на контракте в другом клубе.

– С самим Калитвинцевым вы общались после его представления в качестве игрока «Александрии»?

– Для нас он – игрок «Десны». Мы же не можем каждый день общаться со всеми нашими игроками. 16 января Калитвинцев должен быть в расположении клуба. В противном случае – он не выполняет условия контракта. Если его не будет, будут санкции. Вот и все. Скажу лишь, что у нас была устная договоренность с Владиславом, что задолженность по зарплате будет закрыта.