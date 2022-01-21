Новый соперник для Лунина. «Реал» сыграет с обидчиком «Барселоны» в Кубке Испании

Состоялась жеребьевка 1/4 турнира

фото - Real Madrid CF

Сегодня, 21-го января состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Испании.

Все пары 1/4 Кубка короля:

«Реал Мадрид» – «Атлетик Бильбао»;

«Реал Сосьедад» – «Бетис»;

«Валенсия» – «Кадис»;

«Райо Вальекано» – «Мальорка».

Примечательной будет встреча между «Реалом» и «Атлетиком». Баски выбили из турнира «Барселону».

К тому же, у команды Марселино будет шанс поквитаться за поражение от мадридцев в финале Суперкубка Испании.

В этой игре, скорее всего шанс показать себя будет у украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина, которому Карло Анчелотти дает игровое время в Кубке Испании.

К тому же, равным обещает быть матч между «Бетисом» и «Сосьедадом», которые идут на 3 и 5 месте в таблице Примеры соответственно.

Четвертьфинальные матчи запланированы на второе февраля.