Новый судейский скандал в УПЛ. Рефери свистнул за секунду до забитого «Мариуполем» гола

Александр Дердо / фото - УПЛ

Первый вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин обратился к судейскому корпусу после матча 16-го тура УПЛ против «Львова» (0:1):

Как сегодня было у нас: идет розыгрыш стандартного положения, удар нашего игрока и в этот момент судья дает свисток. Это убийство духа игры. По-другому я не могу это назвать. Сегодня победу увозят не наши гости из Львова, а бригада людей в черном.

Я хочу сказать на всю страну, что горжусь нашими ребятами. Они сегодня бились. А победы, уверен, придут. Несмотря на противодействие людей в черном».