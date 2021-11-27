Новый судейский скандал в УПЛ. Рефери свистнул за секунду до забитого «Мариуполем» гола
Первый вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин обратился к судейскому корпусу после матча 16-го тура УПЛ против «Львова» (0:1):
«Хочу обратиться к новому куратору судейского корпуса, чтобы он обратил внимание на ситуацию в украинском футболе. На мой взгляд, сегодня было убийство духа футбола. Посмотрите европейский футбол. Там всегда дают доигрывать момент до конца, до последнего касания, а потом уже дают свисток.
Как сегодня было у нас: идет розыгрыш стандартного положения, удар нашего игрока и в этот момент судья дает свисток. Это убийство духа игры. По-другому я не могу это назвать. Сегодня победу увозят не наши гости из Львова, а бригада людей в черном.
Я хочу сказать на всю страну, что горжусь нашими ребятами. Они сегодня бились. А победы, уверен, придут. Несмотря на противодействие людей в черном».
«Мариуполь» потерпел 13-е поражение в чемпионате. Что будет с Остапом Маркевичем?
«Главное не поражение, а игра. У нас игра есть, поэтому результат придет. Нам главное победить не футбольные факторы».
У Остапа Маркевича есть кредит доверия?
«Да».
Азовцы на последних минутах встречи получили право на исполнение штрафного удара. Подопечные Маркевича разыграли этот стандарт и довели дело до забитого мяча. Но за секунду до результативного удара рефери встречи Александр Дердо свистком оборвал поединок, отправив команды в раздевалку.
Ранее известный итальянский экс-арбитр Николо Риццоли был назначен куратором судейского корпуса в Украине.
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