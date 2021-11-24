«Динамо» вылетело из еврокубков, но игру киевлян в матче с «Баварией» очень хочется хвалить
Нойер: «Бавария» сыграла с «Динамо» не наилучшим образом»
Вратарь – о победе над киевлянами
24 ноября 07:19
Фото: Sky Sports
Вратарь «Баварии» Маунэль Нойер прокомментировал UEFA победу над «Динамо» в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Вероятно, в Киеве мы выступили не наилучшим образом.
Но в конечном итоге мы можем сказать, что очень довольны нашими выступлениями в Лиге чемпионов».
«Бавария» выиграла группу ЛЧ и гарантировала себе выход в плей-офф с первого места.