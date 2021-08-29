«Бавария» не оставила шансов «Герте», забив пять мячей
Нойер побил рекорд легендарного Кана, установив новое достижение Бундеслиги
Голкипер вновь не пропустил
08:28
Фото: Sky Germany
«Бавария» обыграла «Герту» (5:0) в матче 3 тура Бундеслиги.
«На ноль» отстоял матч вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер. Это его 205-й «сухой» матч в Бундеслиге.
Таким образом, Нойер превзошел достижение Оливера Кана, у которого 204 «сухих матча» в истории, сообщает сайт лиги.
Также личный рекорд в матче установил Роберт Левандовски.
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