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«Ньюкасл» близок к назначению экс-тренера «Шахтера»
Португалец хочет возглавить команду
20:27
Фото: Football-Italia
«Ньюкасл» ведет переговоры с новым тренером.
Им может стать экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека. Стороны близки к сделке.
Португалец хочет контракт от клуба на три года, сообщает Sky Sports. Новая информация может появиться в ближайшее время.
Фонсека был близок к назначению в «Тоттенхэм» летом, но переговоры сорвались.
Последние два года он тренировал «Рому».
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