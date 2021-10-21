«Ньюкасл» близок к назначению экс-тренера «Шахтера»

Португалец хочет возглавить команду

Фото: Football-Italia

«Ньюкасл» ведет переговоры с новым тренером.

Им может стать экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека. Стороны близки к сделке.

Португалец хочет контракт от клуба на три года, сообщает Sky Sports. Новая информация может появиться в ближайшее время.

Фонсека был близок к назначению в «Тоттенхэм» летом, но переговоры сорвались.

Последние два года он тренировал «Рому».