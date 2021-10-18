«Ньюкасл» готов удовлетворить требования Конте

Клуб АПЛ пытается назначить итальянца

Фото: Sky Sports

«Ньюкасл» хочет назначить тренером Антонио Конте.

Итальянский тренер уже провел первые переговоры с английской командой и выдвинул ряд условий. Одного из них – иметь расширенные полномочия в области трансферов и возможность лично принимать решения по игрокам.

Как утверждает todofichajes.com, изначально англичане не были готовы принять такие условия, но подумав, готовы удовлетворить требования Конте.

Переговоры продолжатся на этой неделе. Нового наставника хотят назначить уже в ближайшее время.

Ранее от «Ньюкасла» отказался Зинедин Зидан.