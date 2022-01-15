Обамеянг имеет проблемы с сердцем после коронавируса

Он не играл в последней игре за Габон

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Сборная Габона сумела сыграть вничью с Ганой на Кубке Африки.

Участие в матче не принял лидер Габона Пьер-Эмерик Обамеянг. У него проблемы со здоровьем.

Как оказалось, у габонца обнаружили проблемы с сердцем после коронавируса, сообщает RMC Sport. Они не серьезны, но для перестраховки в последнем матче футболист не сыграл.

Отметим, что Обамеянг пропустил и последние матчи за «Арсенал». Сообщалось, что у него конфликт тренером Микелем Артетой. Форвард может уйти еще зимой.