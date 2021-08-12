«КуПС» после прохода «Ворсклы» очередной раз сыграл вничью в Лиге конференций
Обидчик «Ворсклы» в Лиге конференций сотворил еще одну сенсацию
На этот раз «КуПС» недооценили казахстанцы
18:21
Фото: twitter.com/KuPS1923
«КуПС» вышел в решающий раунд квалификации в группу Лиги конференций.
Финский коллектив после ничейного матча дома с «Астаной» (1:1) проигрывал казахстанской команде 1:3 по ходу второго тайма, однако в итоге выиграл матч 4:3.
Таким образом, «КуПС» прошел в следующий раунд, а «Астана» осталась без матчей еврокубков. Напомним, в предыдущем раундк «КуПС» прошел полтавскую «Ворсклу».
В финале квалификации финнов ждет испытание немецким «Унионом».
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