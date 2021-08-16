«Атлетико» обыграл «Сельту» в матче с двумя удалениями и 11-ю минутами дополнительного времени
Облак установил новый рекорд «Атлетико»
Словенец отыграл 304 матча за команду
09:50
Фото: Marca
«Атлетико» обыграл «Сельту» (2:1) в 1 туре Ла Лиги.
Весь матч провел вратарь «матрасников» Ян Облак. Он провел свою 304-ю игру за команду.
Таким образом, Облак установил новый рекорд клуба среди вратарей по количеству матчей, сообщает сайт клуба. Предыдущий принадлежал Абелю Ресино, на счету которого 303 матча в воротах мадридцев.
Облак играет за «Атлетико» с 2014-го года.
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