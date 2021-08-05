Шок. «Барселона» объявила о расставании с Месси
Объявился первый кандидат на подписание Месси
Ранее клуб уже претендовал на аргентинца
5 августа 21:26
Лионель Месси / Фото - Getty Images
Нападающий Лионель Месси окончательно покинул «Барселону». Стал известен первый кандидат на подписание аргентинца.
34-летний футболист может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.
Возобновил интерес к игроку ПСЖ. По информации источника, клуб следит за ситуацией. Владелец Тамим бин Хамад Аль-Тани готов вернуться к переговорам с Месси.
Ранее сообщалось, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет парижан этим летом.
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