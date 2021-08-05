Объявился первый кандидат на подписание Месси

Ранее клуб уже претендовал на аргентинца

Лионель Месси / Фото - Getty Images

Нападающий Лионель Месси окончательно покинул «Барселону». Стал известен первый кандидат на подписание аргентинца.

34-летний футболист может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.

Возобновил интерес к игроку ПСЖ. По информации источника, клуб следит за ситуацией. Владелец Тамим бин Хамад Аль-Тани готов вернуться к переговорам с Месси.

Ранее сообщалось, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет парижан этим летом.