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Один из фаворитов Лиги конференций вылетел из турнира из-за решения UEFA

Вместо «Тоттенхэма» борьбу в еврокубке продолжит нидерландский «Витесс»
Футбол Лига конференций UEFA
12:35
Один из фаворитов Лиги конференций вылетел из турнира из-за решения UEFA
Фото - Getty Images

Английский «Тоттенхэм» покинул Лигу конференций. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Матч «шпор» против «Ренна» в шестом туре группового этапа не состоялся из-за коронавируса. Команде Антонио Конте присуждено техническое поражение.

Решение было принято Контрольным, этическим и дисциплинарным органом UEFA. «Тоттенхэм» не объявил состав на игру и не сообщил о количестве зараженных.

Таким образом, «Ренн» занял первое место в группе с 14 очками, «Витесс» финишировал вторым с 10 пунктами. «Шпоры» заняли третью строчку и покинули еврокубок.

Ранее сообщалось, что Конте из-за недостатка игроков пришлось использовать на тренировке «Тоттенхэма» манекенов вместо живых людей.


Сергей Стаднюк
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Тоттенхэм Витесс Ренн

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