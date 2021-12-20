Один из фаворитов Лиги конференций вылетел из турнира из-за решения UEFA

Вместо «Тоттенхэма» борьбу в еврокубке продолжит нидерландский «Витесс»

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Английский «Тоттенхэм» покинул Лигу конференций. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Матч «шпор» против «Ренна» в шестом туре группового этапа не состоялся из-за коронавируса. Команде Антонио Конте присуждено техническое поражение.

Решение было принято Контрольным, этическим и дисциплинарным органом UEFA. «Тоттенхэм» не объявил состав на игру и не сообщил о количестве зараженных.

Таким образом, «Ренн» занял первое место в группе с 14 очками, «Витесс» финишировал вторым с 10 пунктами. «Шпоры» заняли третью строчку и покинули еврокубок.

Ранее сообщалось, что Конте из-за недостатка игроков пришлось использовать на тренировке «Тоттенхэма» манекенов вместо живых людей.