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Официально. Эрик Рамирес – игрок «Динамо»
Венесуэлец подписал с киевлянами долгосрочный контракт
23 июля 22:25
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий Эрик Рамирес перешел в «Динамо». Венесуэльский футболист успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт.
22-летний игрок заключил со столичным клубом долгосрочное соглашение. Оно рассчитано на пять лет.
В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 мячей и оформил 8 результативных передач в 35-ти матчах. Также в активе футболиста один матч за сборную Венесуэлы.
Сообщалось, что киевляне заплатят ДАКу за игрока 1,75 млн евро. Также клубу будут перечислены 20% от последующей перепродажи.
Также ранее появилась информация, что «Динамо» не могло сойтись с Рамиресом в условиях контракта.
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