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Официально. Эрик Рамирес – игрок «Динамо»

Венесуэлец подписал с киевлянами долгосрочный контракт
Футбол Украинская Премьер-лига
23 июля 22:25
Официально. Эрик Рамирес – игрок «Динамо»
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий Эрик Рамирес перешел в «Динамо». Венесуэльский футболист успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт.

22-летний игрок заключил со столичным клубом долгосрочное соглашение. Оно рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 мячей и оформил 8 результативных передач в 35-ти матчах. Также в активе футболиста один матч за сборную Венесуэлы.

Сообщалось, что киевляне заплатят ДАКу за игрока 1,75 млн евро. Также клубу будут перечислены 20% от последующей перепродажи.

Также ранее появилась информация, что «Динамо» не могло сойтись с Рамиресом в условиях контракта.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Эрик Рамирес

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