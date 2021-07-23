Официально. Эрик Рамирес – игрок «Динамо»

Венесуэлец подписал с киевлянами долгосрочный контракт

Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий Эрик Рамирес перешел в «Динамо». Венесуэльский футболист успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт.

22-летний игрок заключил со столичным клубом долгосрочное соглашение. Оно рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 мячей и оформил 8 результативных передач в 35-ти матчах. Также в активе футболиста один матч за сборную Венесуэлы.

Сообщалось, что киевляне заплатят ДАКу за игрока 1,75 млн евро. Также клубу будут перечислены 20% от последующей перепродажи.

Также ранее появилась информация, что «Динамо» не могло сойтись с Рамиресом в условиях контракта.