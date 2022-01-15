Экс-тренер «Шахтера» отказался возглавить российский клуб
Официально. «Шахтер» подписал Давида Нереса
Трансфер обошелся «горнякам» в 12 миллионов евро
15 января 16:16
Давид Нерес / фото - Шахтер
Донецкий «Шахтер» объявил о трансфере бразильского вингера Давида Нереса.
Контракт с футболистом рассчитан до 31 декабря 2026 года.
Момент настал...— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 15, 2022
Давид Нерес – в «Шахтере»! #Shakhtar pic.twitter.com/899CwGp03m
Трансфер Нереса обошелся «горнякам» в 12 миллионов евро. Также стоит отметить, что «Аякс» сможет получит за игрока еще 4 миллиона в качестве бонусов.
Нерес – воспитанник «Сан-Паулу». Перешел в «Аякс» в январе 2017-го. В текущем сезоне отыграл за «Аякс» 22 матча в чемпионате Нидерландов, забив 4 гола и сделав 2 ассиста.
Также вингер отметился своими выступлениями за сборную Бразилии (7 матчей, 1 гол и 1 ассист).
Напомним, «Заря» подписала экс-игрока «Шахтера».
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