Официально. «Шахтер» подписал Давида Нереса

Трансфер обошелся «горнякам» в 12 миллионов евро

Давид Нерес / фото - Шахтер

Донецкий «Шахтер» объявил о трансфере бразильского вингера Давида Нереса.

Контракт с футболистом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Трансфер Нереса обошелся «горнякам» в 12 миллионов евро. Также стоит отметить, что «Аякс» сможет получит за игрока еще 4 миллиона в качестве бонусов.

Нерес – воспитанник «Сан-Паулу». Перешел в «Аякс» в январе 2017-го. В текущем сезоне отыграл за «Аякс» 22 матча в чемпионате Нидерландов, забив 4 гола и сделав 2 ассиста.

Также вингер отметился своими выступлениями за сборную Бразилии (7 матчей, 1 гол и 1 ассист).

Напомним, «Заря» подписала экс-игрока «Шахтера».

Видео 10 лучших голов Нереса.