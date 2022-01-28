Официально. Влахович продолжит карьеру в «Ювентусе»

Бои Михайлова и Павлюка на турнире King of Kings в Стамбуле. Видео трансляция
19:00
Нападающий Душан Влахович стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба Серии А.
Сообщалось, что сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Зарабатывать в Турине серб будет 7 млн за год в евровалюте. Контракт рассчитан до лета 2026 года.
С 2018 года Влахович выступал за «Фиорентину». В ее составе провел 108 матчей, забив 49 мячей и отдав 8 результативных передач.
Сегодня, 28 января, утром форвард прошел медицинское обследование. Вечером трансфер окончательно состоялся.
Напомним, полиция организовала патрули вокруг дома Влаховича из-за угроз фанатов «Фиорентины».
Комментарии 0