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Официально. Влахович продолжит карьеру в «Ювентусе»

Форвард заключил длительный контракт с туринцами
Футбол Серия А (Италия)
20:30
Официально. Влахович продолжит карьеру в «Ювентусе»
Душан Влахович / Фото - ФК Ювентус

Нападающий Душан Влахович стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

Сообщалось, что сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Зарабатывать в Турине серб будет 7 млн за год в евровалюте. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

С 2018 года Влахович выступал за «Фиорентину». В ее составе провел 108 матчей, забив 49 мячей и отдав 8 результативных передач.

Сегодня, 28 января, утром форвард прошел медицинское обследование. Вечером трансфер окончательно состоялся.

Напомним, полиция организовала патрули вокруг дома Влаховича из-за угроз фанатов «Фиорентины».

Сергей Стаднюк
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