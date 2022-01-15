Он хотел как лучше для клуба. Известно, что стало последней каплей перед увольнением Шевченко из «Дженоа»

Итальянцы подпишут нового тренера уже в ближайшие дни

Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Украинский специалист Андрей Шевченко был уволен из «Дженоа» после 69 дней работы с командой.

Портал Football Italia заявляет, что последней каплей для руководства клуба стала позиция Шевченко относительно трансферов Алексея Миранчука и Надима Амири.

Украинец требовал, чтобы руководство как можно скорее подписало игроков. На почве этого между тренером и боссами клуба возник скандал, который и перерос в официальное увольнение.

Напомним, «Дженоа» уже определилась с кандидатом на место Шевченко.