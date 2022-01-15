В «Аталанте» отреагировали на слухи о переходе Миранчука в «Дженоа»

Шевченко хочет видеть в своей команде российского хавбека

Алексей Миранчук / фото - AC Genoa

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори отреагировал на слухи о возможном трансфере хавбека Алексея Миранчука в «Дженоа»:

«Дженоа» – одна из трех команд, которые сделали предложение по Миранчуку. Речь идет об аренде. Мы еще не приняли окончательного решения».

Ранее сообщалось, что игрок уже договорился с «грифонами» о потенциальном переходе. Россиянина в своей команде хочет видеть главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко.

Полузащитник провел в этом сезоне 11 матчей, в которых забил 1 гол и оформил три ассиста.

Напомним, Шевченко не буду увольнять до ближайшего матча команды.