От Малиновского к Шевченко. Российский хавбек пополнит состав «Дженоа»
В «Аталанте» отреагировали на слухи о переходе Миранчука в «Дженоа»
Шевченко хочет видеть в своей команде российского хавбека
15 января 11:39
Алексей Миранчук / фото - AC Genoa
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори отреагировал на слухи о возможном трансфере хавбека Алексея Миранчука в «Дженоа»:
«Дженоа» – одна из трех команд, которые сделали предложение по Миранчуку.
Речь идет об аренде. Мы еще не приняли окончательного решения».
Ранее сообщалось, что игрок уже договорился с «грифонами» о потенциальном переходе. Россиянина в своей команде хочет видеть главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко.
Полузащитник провел в этом сезоне 11 матчей, в которых забил 1 гол и оформил три ассиста.
Напомним, Шевченко не буду увольнять до ближайшего матча команды.
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