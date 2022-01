«Дженоа» уже определилась с кандидатом на место Шевченко

Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Несколько часов назад Андрей Шевченко был уволен из «Дженоа» после 69 дней работы с командой. Авторитетный инсайдер Николо Скира в своем Twitter сообщает, что уже известно имя приемника украинского специалиста.

По информации источника, уже в среду, 19-го января, место Шевченко в «Дженоа» займет Бруно Лаббадиа. Ранее специалист работал с «Гертой», «Вольфсбургом», «Штутгартом», «Гамбургом» и другими немецкими командами.

Now it’s official! #Genoa have sacked Andriy #Shevchenko. His replacement will be Bruno #Labbadia. No surprise here and confirmed since Wednesday! #transfers pic.twitter.com/J7KmJ0Rs9r