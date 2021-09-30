Он остается. «Барселона» не уволит Кумана

Голландец будет в команде, как минимум, до выходных

Фото: Goal.com

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сохранит свой пост.

Накануне сообщалось о скорой отставке наставника каталонцев. Команда проиграла «Бенфике» (0:3) в Лиге чемпионов и без очков идет последней в группе.

Впрочем, появилась новая информация о том, что голландец не уйдет. По крайней мере, до ближайших выходных, сообщает Diario Sport.

Сообщается, что президент клуба Жоан Лапорта верит в Кумана и команду. Он не хочет усугублять и так плачевное состояние клуба.

Впрочем, параллельно поиски нового тренера продолжаются.