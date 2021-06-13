Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Он попытался, но не смог доиграть». Главный тренер Дании объяснил, почему заменил капитана команды

Кьер был шокирован сердечным приступом Эриксена
Футбол Евро-2020
08:18
«Он попытался, но не смог доиграть». Главный тренер Дании объяснил, почему заменил капитана команды
Симон Кьер с партнерами / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд прокомментировал замену Симона Кьера во 2-м тайме матча с Финляндией (0:1). Его слова приводит ВВС.

«Симон был глубоко шокирован. Он сомневался, сможет ли продолжить после паузы. Он попытался, но не смог доиграть до конца. Оно и понятно.

Я и сам с трудом представлял, как доигрывать этот матч. Но это лишь потому, что эмоции захлестывали. А Симон и Кристиан – настоящие друзья».


Напомним, хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в конце 1-го тайма матча с Финляндией (0:1), его экстренно доставили в больницу с кислородной маской, там Эриксен пришел в сознание. Затем врачи идентифицировали это как сердечный приступ.

Отметим, что Кьер оказался первым, кто оказал экстренную помощь Эриксену, сделав ему непрямой массаж сердца.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кристиан Эриксен

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бывший партнер по команде выразил поддержку семье Эриксена
Бывший партнер по команде выразил поддержку семье Эриксена
Футбол ЕВРО-2020
08:25
Тренер сборной Дании рассказал, почему после ситуации с Эриксеном доиграли матч
Тренер сборной Дании рассказал, почему после ситуации с Эриксеном доиграли матч
Футбол ЕВРО-2020
08:08
Эриксен признан лучшим игроком матча Дания – Финляндия
Эриксен признан лучшим игроком матча Дания – Финляндия
Футбол Евро-2020
07:59
«Крис, я люблю тебя!». Лукаку посвятил гол России Эриксену, у которого случился инфаркт на поле
«Крис, я люблю тебя!». Лукаку посвятил гол России Эриксену, у которого случился инфаркт на поле
Футбол Евро-2020
07:52
Настоящий герой. Защитник сборной Дании сделал непрямой массаж сердца Эриксену до прибытия врачей
Настоящий герой. Защитник сборной Дании сделал непрямой массаж сердца Эриксену до прибытия врачей
Футбол Евро-2020
12 июня 23:46
1
Директор федерации футбола Дании: «Футболисты смогли поговорить с Эриксеном, мы играем ради него»
Директор федерации футбола Дании: «Футболисты смогли поговорить с Эриксеном, мы играем ради него»
Футбол Евро-2020
12 июня 22:50

Новости: Футбол

Менье – о победе над Россией: «Нужна сильная команда, что бы нас победить»
Менье – о победе над Россией: «Нужна сильная команда, что бы нас победить»
ЕВРО-2020
09:15
Так и не выиграет ЛЧ. Буффон вернется в «Парму» спустя 20 лет
Так и не выиграет ЛЧ. Буффон вернется в «Парму» спустя 20 лет
Серия А (Италия)
09:05
Мы ждали этого дня 5 лет. Сегодня сборная Украины проведет первый матч на Евро-2020
Мы ждали этого дня 5 лет. Сегодня сборная Украины проведет первый матч на Евро-2020
Евро-2020
08:50
Тренер сборной Нидерландов назвал Украину трудным соперником
Тренер сборной Нидерландов назвал Украину трудным соперником
ЕВРО-2020
08:37
Лукаку: «Я много плакал перед матчем с Россией»
Лукаку: «Я много плакал перед матчем с Россией»
Евро-2020
08:25
Бывший партнер по команде выразил поддержку семье Эриксена
Бывший партнер по команде выразил поддержку семье Эриксена
ЕВРО-2020
08:25
«Он попытался, но не смог доиграть». Главный тренер Дании объяснил, почему заменил капитана команды
«Он попытался, но не смог доиграть». Главный тренер Дании объяснил, почему заменил капитана команды
Евро-2020
08:18
Тренер сборной Дании рассказал, почему после ситуации с Эриксеном доиграли матч
Тренер сборной Дании рассказал, почему после ситуации с Эриксеном доиграли матч
ЕВРО-2020
08:08
Эриксен признан лучшим игроком матча Дания – Финляндия
Эриксен признан лучшим игроком матча Дания – Финляндия
Евро-2020
07:59
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Все новости

Анонсы

Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
08:15
Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
11:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
16:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
18:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00