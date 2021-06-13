«Он попытался, но не смог доиграть». Главный тренер Дании объяснил, почему заменил капитана команды

Кьер был шокирован сердечным приступом Эриксена

Симон Кьер с партнерами / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд прокомментировал замену Симона Кьера во 2-м тайме матча с Финляндией (0:1). Его слова приводит ВВС.

«Симон был глубоко шокирован. Он сомневался, сможет ли продолжить после паузы. Он попытался, но не смог доиграть до конца. Оно и понятно. Я и сам с трудом представлял, как доигрывать этот матч. Но это лишь потому, что эмоции захлестывали. А Симон и Кристиан – настоящие друзья».

Напомним, хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в конце 1-го тайма матча с Финляндией (0:1), его экстренно доставили в больницу с кислородной маской, там Эриксен пришел в сознание. Затем врачи идентифицировали это как сердечный приступ.

Отметим, что Кьер оказался первым, кто оказал экстренную помощь Эриксену, сделав ему непрямой массаж сердца.