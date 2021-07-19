Жеребьевка еврокубков: «Шахтер», «Ворскла» и «Колос» узнали соперников. Как это было
Определился первый соперник «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда соревнований
13:16
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» начнет борьбу в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации. На данной стадии «горняки» сыграют с бельгийским «Генком»
Первые поединки состоятся 3 или 4 августа. Ответный матч пройдет 10 числа того же месяца.
Отметим, «Генк» является действующим победителем кубка Бельгии. Недавно команда уступила «Брюгге» в матче за Суперкубок (2:3).
Ранее «Шахтер» официально представил новичков клуба.
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