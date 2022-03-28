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Палкин: «Оккупанты разрушают мирные города, убивают их жителей и детей – это катастрофа»

Гендир «Шахтера» надеется на быстрое окончание войны
Футбол Украинская Премьер-лига
23:05
Палкин: «Оккупанты разрушают мирные города, убивают их жителей и детей – это катастрофа»
Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью Daily Mail поделился мнением о военных преступлениях россиян на территории Украины:

Я не раз бывал в других городах, в Мариуполе и Харькове. Все, что я могу сказать, это катастрофа. Армия оккупантов разрушает мирные города, убивает их жителей и детей – это преступления против человечества, за которые каждый причастный должен нести ответственность.

Я верю, что Украина выиграет эту войну. Но нам необходима поддержка. Сегодня Украина борется не только за свою землю, но Украина защищает всю Европу и ценности свободного демократического мира.

У нас нет другого выбора, кроме как надеяться, что война закончится. Все войны рано или поздно заканчиваются переговорами, и я надеюсь, что война России против Украины также закончится как можно скорее. Люди знают о поддержке из-за границы, мы не можем отблагодарить всех в полной мере.

Украинцы продемонстрировали всему миру, что они готовы защищать свою независимость, но без посторонней помощи будет сложно справиться с тем, что страна-агрессор имеет на порядок больше ресурсов.

Поэтому весь мир должен объединиться и продолжать давление без остановки, пока война не закончится. Это не война между Россией и Украиной, это война России против человечества и против всего цивилизованного мира, основными ценностями которого являются демократия, свобода, уважение человеческого достоинства и права человека.

Покинувший российский клуб Ярослав Ракицкий тренируется в украинской команде.

Олег Шумейко-младший
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