Палкин: «Оккупанты разрушают мирные города, убивают их жителей и детей – это катастрофа»

Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью Daily Mail поделился мнением о военных преступлениях россиян на территории Украины:



Я верю, что Украина выиграет эту войну. Но нам необходима поддержка. Сегодня Украина борется не только за свою землю, но Украина защищает всю Европу и ценности свободного демократического мира.

У нас нет другого выбора, кроме как надеяться, что война закончится. Все войны рано или поздно заканчиваются переговорами, и я надеюсь, что война России против Украины также закончится как можно скорее. Люди знают о поддержке из-за границы, мы не можем отблагодарить всех в полной мере.

Украинцы продемонстрировали всему миру, что они готовы защищать свою независимость, но без посторонней помощи будет сложно справиться с тем, что страна-агрессор имеет на порядок больше ресурсов.

Поэтому весь мир должен объединиться и продолжать давление без остановки, пока война не закончится. Это не война между Россией и Украиной, это война России против человечества и против всего цивилизованного мира, основными ценностями которого являются демократия, свобода, уважение человеческого достоинства и права человека.