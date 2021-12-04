Палкин: «Шахтер» пропустил от «Львова» глупейший гол»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился впечатлениями от разгромной победы в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (6:1).

Мы забили шесть, хотя могли и десять. Моментов команда создавала на самом деле много. Игра с нашей стороны была очень интенсивной, с быстрым движением. «Шахтер» показал хороший футбол в целом.

Если проанализировать весь чемпионат, наш тренер всегда угадывает с заменами или в 99 процентах случаев. Замены хорошие, все парни хорошо вошли в игру, многие отличились. Да и вообще команда играла прекрасно. Понятно, можно анализировать, кого-то выделять, но мне кажется, что именно коллективные действия привели к такому хорошему, крупному счету.

Хотелось бы, конечно, на зимние каникулы уйти на первом месте. Ребята это прекрасно понимают. Они до последней минуты, последней секунды бежали только с одним – чтобы забить как можно больше. Все были на это настроены.

Все ребята хорошо отыграли. Мудрик, я так понимаю, признан игроком матча – он молодец, провел шикарный матч, отдал много ассистов, заработал пенальти. Повторюсь, вся команда сыграла хорошо, и наши воспитанники Академии тоже показали себя на высшем уровне.

Петраков присутствовал на матче? Думаю, из всех игроков как минимум Мудрик должен быть в сборной, поэтому я надеюсь, что он его вызовет в ближайшее время.