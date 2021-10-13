Парагвайский клуб все еще не выплатил 4 миллиона долларов «Динамо» за Дерлиса
Парагвайскому клубу дали 45 дней, чтобы выплатить «Динамо» 5,5 миллиона долларов
За Дерлиса все еще не рассчитались
Фото: O Globo
«Динамо» выиграло суд в Лозанне у парагвайской «Олимпии».
Киевлянам все еще не вернули 5,5 миллиона долларов за полузащитника Дерлиса Гонсалеса. Суд обязан погасить долг парагвайцам перед киевлянами.
Из этой суммы – 5 миллионов долг и 10% – сумма процентов за почти год.
При этом, у «Олимпии» есть на это 45 дней, после чего, в случае невыплаты, к команде будут применены санкции. Они будут касаться снятия очков в чемпионате и запрета на трансферы, сообщает ABC.
Дерлис перешел в «Олимпию» в феврале прошлого года.
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