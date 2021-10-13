Парагвайскому клубу дали 45 дней, чтобы выплатить «Динамо» 5,5 миллиона долларов

За Дерлиса все еще не рассчитались

Фото: O Globo

«Динамо» выиграло суд в Лозанне у парагвайской «Олимпии».

Киевлянам все еще не вернули 5,5 миллиона долларов за полузащитника Дерлиса Гонсалеса. Суд обязан погасить долг парагвайцам перед киевлянами.

Из этой суммы – 5 миллионов долг и 10% – сумма процентов за почти год.

При этом, у «Олимпии» есть на это 45 дней, после чего, в случае невыплаты, к команде будут применены санкции. Они будут касаться снятия очков в чемпионате и запрета на трансферы, сообщает ABC.

Дерлис перешел в «Олимпию» в феврале прошлого года.