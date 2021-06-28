Партнер Зинченко по «Сити» раскрыл причины смены гражданства

Игрок очень хотел играть на международном уровне

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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Ляпорт рассказал, почему решил сменить футбольное гражданство с французского на испанское:

«Если кто-то считает, что это было простое решение, то они ошибаются. Совершенно не так. Моя семья все еще остается жить во Франции, и я сам играл там с раннего детства. Однако, у меня не было необходимости решать, чувствую ли я себя больше испанцем или французом. Я воспринимаю себя как гражданина обеих стран. Я жил восемь лет в Испании, поэтому критики моего решения могут говорить все, что им угодно — я счастлив быть частью этой страны, и не сожалению о своем выборе. Я много лет поддерживал контакты с испанской сборной, а Луис Энрике ввел меня в курс дела относительно своего видения футбола, а также заверил, что, если я получу гражданство, то вызов в сборную последует незамедлительно. Переломный момент наступил в 2019-м году. Сборная Франции… они просто не обращали на меня внимания. Я не люблю обсуждать эту тему, но я написал сообщение Дешаму, однако так и не получил ответа. Возможно, он поменял номер, сменил телефон — кто знает. Во всяком случае, я написал на тот номер, с которого мне уже никто не ответил».

Защитник уже несколько лет выступает на высоком уровне в «Манчестер Сити», и все это время являлся ключевой фигурой в команде Пепа Гвардиолы. Примечательно, что самый значительный спад в результатах команды был связан именно с длительной травмой Ляпорта.

Не дождавшись приглашения в сборную Франции, где место в центре обороны железно занимают Рафаэль Варан и Кимпембе, Ляпорт принял решение выступать за сборную Испании.

Уже сегодня защитник выйдет в футболке «Фурии Рохи», что бы сразиться с хорватами за место в четвертьфинале Евро-2020.

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