Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»

Два клуба остались без домашней арены

Андрей Павелко / фото - Eurosport

Огромный скандал вызвало понижение львовского стадиона «Украина» до второй категории. На стадионе теперь запрещено проводить матчи УПЛ и «Рух», который выступал на этой арене даже пригрозил снятся с чемпионата.

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook отреагировал на призыв Львовского облсовета вернуть стадиону «Украина» 3-ю категорию УАФ:

«Одним из главных моих приоритетов, как президента УАФ, является содействие в развитии футбольной инфраструктуры по всей стране и, начиная с 2015 года, для этого уже приложено очень много сил. Ради этой цели идет консолидация усилий УАФ, центральной и местной власти, бизнеса и меценатов в разных регионах. Верю, что так будет и во Львове. Что местные власти придут в себя и от эмоций перейдут к конкретным действиям по спасению стадиона «Украина», который находится в собственности горсовета. А итогом этого совершенно ненужного никому искусственного противостояния станет реконструированный современный стадион, на котором будут тренироваться юные воспитанники львовского футбола и проходить новые исторические матчи национальных сборных Украины и наших клубов в УПЛ и еврокубках. Жаль, что в течение многих лет для этого не было сделано ничего. Что ж, будет сделано теперь – никаких сомнений. И один из крупнейших футбольных центров нашего государства – Львов впишет новые славные страницы в летопись украинского футбола».

С понижением стадиона в классе целых два клуба остались без домашней арены за две недели до начала клубного сезона.

Президент ФК «Львов» уже нашел стадион для домашних матчей на сезон УПЛ 21/22, подписав соглашение об аренде с «Ареной-Львов».