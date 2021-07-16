Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа 5:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»

Два клуба остались без домашней арены
Футбол Украинская Премьер-лига
13:17
Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»
Андрей Павелко / фото - Eurosport

Огромный скандал вызвало понижение львовского стадиона «Украина» до второй категории. На стадионе теперь запрещено проводить матчи УПЛ и «Рух», который выступал на этой арене даже пригрозил снятся с чемпионата.

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook отреагировал на призыв Львовского облсовета вернуть стадиону «Украина» 3-ю категорию УАФ:

«Одним из главных моих приоритетов, как президента УАФ, является содействие в развитии футбольной инфраструктуры по всей стране и, начиная с 2015 года, для этого уже приложено очень много сил. Ради этой цели идет консолидация усилий УАФ, центральной и местной власти, бизнеса и меценатов в разных регионах.

Верю, что так будет и во Львове. Что местные власти придут в себя и от эмоций перейдут к конкретным действиям по спасению стадиона «Украина», который находится в собственности горсовета.

А итогом этого совершенно ненужного никому искусственного противостояния станет реконструированный современный стадион, на котором будут тренироваться юные воспитанники львовского футбола и проходить новые исторические матчи национальных сборных Украины и наших клубов в УПЛ и еврокубках.

Жаль, что в течение многих лет для этого не было сделано ничего. Что ж, будет сделано теперь – никаких сомнений. И один из крупнейших футбольных центров нашего государства – Львов впишет новые славные страницы в летопись украинского футбола».

С понижением стадиона в классе целых два клуба остались без домашней арены за две недели до начала клубного сезона.

Президент ФК «Львов» уже нашел стадион для домашних матчей на сезон УПЛ 21/22, подписав соглашение об аренде с «Ареной-Львов».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Павелко стадион Украина УАФ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

В Украине разрешили заполнять трибуны больше, чем наполовину
В Украине разрешили заполнять трибуны больше, чем наполовину
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июля 21:09
Источник: С сезона-21/22 введут переходные матчи между УПЛ и Первой лигой
Источник: С сезона-21/22 введут переходные матчи между УПЛ и Первой лигой
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июля 17:27
Официально. «Минай» – участник УПЛ 21/22
Официально. «Минай» – участник УПЛ 21/22
Футбол Украинская Премьер-лига
14 июля 14:48
В центре Киева установят памятную звезду в честь Михайличенко
В центре Киева установят памятную звезду в честь Михайличенко
Футбол Украинская Премьер-лига
13 июля 20:57
Комитет этики и честной игры проверит высказывания «Руха» в адрес УАФ
Комитет этики и честной игры проверит высказывания «Руха» в адрес УАФ
Футбол Украинская Премьер-лига
13 июля 17:00
Стало известно, где состоится товарищеский матч сборных Украины и Чехии
Стало известно, где состоится товарищеский матч сборных Украины и Чехии
Футбол Сборная Украины
13 июля 15:38

Новости: Футбол

Месси обратился к 100-летнему фанату, который от руки записывал все голы аргентинца
Месси обратился к 100-летнему фанату, который от руки записывал все голы аргентинца
В мире
14:57
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Украинская Премьер-лига
14:47
«Арсенал» презентовал новую форму на сезон 2021/22
«Арсенал» презентовал новую форму на сезон 2021/22
Премьер-Лига (Англия)
14:40
«Барселона» купит конкурента Тер Штегену
«Барселона» купит конкурента Тер Штегену
Примерa (Испания)
14:35
Экс-игрок сборной Англии выбрал идеальный клуб для Левандовски
Экс-игрок сборной Англии выбрал идеальный клуб для Левандовски
В Европе
14:23
«Барселона» отказалась ехать в Израиль на товарищеский матч
«Барселона» отказалась ехать в Израиль на товарищеский матч
Примерa (Испания)
14:17
Стала известна дата и время матчей 2-го тура УПЛ
Стала известна дата и время матчей 2-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
13:55
Новичок Серии А получил трансферный бан на 4 года
Новичок Серии А получил трансферный бан на 4 года
Серия А (Италия)
13:32
Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»
Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»
Украинская Премьер-лига
13:17
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
65
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости