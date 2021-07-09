Павелко: «В 1/4-й финала Евро не было Германии и Нидерландов. Мы были на этом празднике»

Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко оценил в эфире Футбол NEWS выступления сборной Украины на Евро-2020.

Да, есть массив информации с этого матча, выступления. Надо проанализировать, сделать выводы. Дать новый толчок развития футбола в Украине, чтобы в будущем на таких турнирах мы не ждали чуда, а ждали приятный результат.

Для этого нужно очень много работать в будущем, чтобы весь наш футбол заработал как единый механизм для успехов сборной. Это и программа государственная, и клубы профессиональные, и детско-юношеский футбол. Вся наша футбольная семья, которая в выступлениях нашей сборной видит свои достижения.