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Павелко: «В 1/4-й финала Евро не было Германии и Нидерландов. Мы были на этом празднике»

Президент УАФ оценил выступления сборной Украины на чемпионате Европы
Футбол Сборная Украины
18:12
Павелко: «В 1/4-й финала Евро не было Германии и Нидерландов. Мы были на этом празднике»
Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко оценил в эфире Футбол NEWS выступления сборной Украины на Евро-2020.

Уверен, за это мы и любим футбол – за то, что он такой очень и очень разный. Разные чувства, эмоции. Были эмоции счастья, когда мы вышли из группы, а потом – когда победили шведов. В четвертьфинале не было известных сборных, не было Германии и Нидерландов. А мы были на этом празднике

Да, есть массив информации с этого матча, выступления. Надо проанализировать, сделать выводы. Дать новый толчок развития футбола в Украине, чтобы в будущем на таких турнирах мы не ждали чуда, а ждали приятный результат.

Для этого нужно очень много работать в будущем, чтобы весь наш футбол заработал как единый механизм для успехов сборной. Это и программа государственная, и клубы профессиональные, и детско-юношеский футбол. Вся наша футбольная семья, которая в выступлениях нашей сборной видит свои достижения.

Ранее бывший защитник «сине-желтых» Артем Федецкий заявил, что Виктор Цыганков оказался неготовым к турниру.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Павелко сборная Германии (футбол) сборная Нидерландов (футбол) Андрей Шевченко

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