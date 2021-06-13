«Шахтер» объявил о переходе Педриньо
Педриньо: «Величие «Шахтера» позволяет нам бороться за все титулы»
Форвард перешел в украинский клуб из «Бенфики»
Фото: shakhtar.com
Нападающий Педриньо поделился эмоциями пресс-службе «Шахтера» после подписания контракта с командой.
«Всем болельщикам «Шахтера», хочу поблагодарить всех вас, что поверили в меня. Уверен, что смогу помочь «Шахтеру» добиться больших успехов. Не только я, но и все партнеры, мы все постараемся выиграть все, снова вывести команду на первое место и стать чемпионами. Потому что величие клуба позволяет нам бороться за все титулы».
За бразильца заплатили 18 миллионов евро.
Педриньо подписал пятилетний контракт.
Комментарии 0