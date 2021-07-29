Переход лидера сборной Англии в «Манчестер Сити» станет самым дорогим в истории АПЛ

«Горожане» готовы на все, чтобы заполучить Грилиша

Джек Грилиш / Фото: Getty Images

Переход полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша в «Манчестер Сити» может стать самым дорогим подписанием в истории АПЛ, сообщает The Sun.



«Львы» не хотят отпускать своего капитана, но согласны расстаться с ним за 100 миллионов фунтов стерлингов. «Горожане» готовы на все, ради трансфера игрока сборной Англии. Наставник чемпиона Англии Хосеп Гвардиола уже придумал, как будет использовать игрока.

Напомним, что ранее самым дорогим футболистом, подписанным клубом АПЛ, был Поль Погба – за его переход «Манчестер Юнайтед» заплатил 89 миллионов фунтов.