Форвард «Интера»: «Очень довольны победой над «Шахтером»
Перишич: «Интер» не выходил в плей-офф ЛЧ больше 10 лет, поэтому матч с «Шахтером» был очень важным для нас»
Хавбек миланцев подвел итоги матча
25 ноября 08:45
Иван Перишич / фото - Getty Images
Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич прокомментировал победу своей команды над «Шахтером» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Слова Перишича приводит пресс-служба UEFA.
«Интер» не выходил в плей-офф ЛЧ больше 10 лет, поэтому это был очень важный матч для нас. Надеемся, что сможем квалифицироваться уже сегодня.
Лично я себя чувствую хорошо. В прошлом году я поменял позицию на поле, рад, что сейчас играю на ней. Но главное – титулы и команда».
Напомним, партнер Перишича по команде Лаутаро Мартинес также высказался об этом матче.
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