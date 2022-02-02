Первый официальный матч «Черноморца» при Григорчуке перенесен

Одесский клуб намерен собрать больше болельщиковна трибунах

Фото - ФК Черноморец

В 19-м туре украинской Премьер-лиги «Черноморец» примет «Мариуполь». Матч должен был состояться 28 февраля.

Но поединок был перенесен на день раньше. Теперь встреча пройдет в воскресенье 27-го числа в 19:30. Сообщает пресс-служба клуба.

Это будет первый официальный матч «моряков» после возвращения Романа Григорчука на тренерский мостик. В клубе хотят собрать побольше болельщиков по такому поводу.

Ранее специалист прокомментировал предстоящую встречу «Черноморца» с Александром Усиком в составе «Полесья».