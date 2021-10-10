Пятов: «В матче с Финляндией мы не имели права на ошибку»
Петраков: «37 слов на пресс-конференции? Успех любит тишину»
Главный тренер объяснил причину своего поведения перед матчем с финнами
Александр Петраков / Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал свое поведение на пресс-конференции перед матчем с Финляндией в отборе на ЧМ-2022. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.
– 37 слов на пресс-конференции. Что это было?
– Мне сложно рассказывать. Наверное, просто был не в духе, скажем так. Готовился на игру. Поэтому был такой неразговорчивый. Это первое.
И у меня есть такой термин, я вам его прямо скажу – успех любит тишину.
Напомним, Украина переиграла Финляндию (2:1) в непростом поединке.