Петраков: «37 слов на пресс-конференции? Успех любит тишину»

Александр Петраков / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал свое поведение на пресс-конференции перед матчем с Финляндией в отборе на ЧМ-2022. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

– Мне сложно рассказывать. Наверное, просто был не в духе, скажем так. Готовился на игру. Поэтому был такой неразговорчивый. Это первое.

И у меня есть такой термин, я вам его прямо скажу – успех любит тишину.